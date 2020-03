Les initiatives solidaires se multiplient dans la capitale.

Distanciation sociale, fermeture des cafés et restaurants, télétravail : la lutte contre la propagation du coronavirus bouleverse notre train de vie. Mais nous ne sommes pas les seuls à subir les conséquences des mesures de confinement. Nos animaux de compagnie, surtout ceux des personnes les plus fragilisées, risquent d'en pâtir également.

Pour éviter cela, des citoyens ont créé un groupe Facebook destiné à centraliser les demandes de personnes ne pouvant plus s'occuper de leur animal et les offres de personnes en mesure de les aider. "Je peux m'occuper de vos chats et promener vos chiens", indique par exemple une Bruxelloise tandis que d'autres précisent la commune dans laquelle ils se trouvent pour accueillir votre toutou.

Encore à ses débuts, le groupe "Familles d'accueil chats et chiens - Crise coronavirus" est en train de s'organiser pour répertorier au mieux les demandes : "Sortir le chien, passer à domicile nourrir le chat, prendre à votre domicile chat ou chien en cas d'hospitalisation de son maître. Il y a beaucoup de choses à mettre en place... et le temps presse", explique l'administratrice de la page qui précise, qui précise qu'il n'est pas question de demander une contrepartie financière, la démarche se voulant solidaire et désintéressée.