Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday, superstar du rock français, s’est éteint, laissant derrière lui des milliers de fans attristés. Quatre ans après ce décès, des hommages à celui qu’on surnommait l’"idole des jeunes" ont toujours lieu en France… et également en Belgique.

Ce 4 décembre, une cérémonie religieuse en mémoire du chanteur aura lieu dans l’emblématique à Église Notre-Dame de Laeken, suivi d’un concert au café voisin, la "Brasserie Royal". "C’est un moment pour Johnny. Les gens viennent se recueillir. Beaucoup de personnes veulent rendre hommage, mais ne savent pas se rendre en France", commente Johnny Dom, sosie de Hallyday bien connu à Bruxelles, qui "ne passe pas un jour sans Johnny".

Le lieu, qui abrite la crypte de la famille royale, est également symbolique : le "roi du rock" honoré aux côtés des rois des Belges, comme glisse l’organisateur. "Johnny est belge je rappelle ! On a eu des excellents contacts avec le curé de Laeken. Il s’agira d’une belle messe de recueillement, dans une église décorée avec des fleurs. Le curé lira l’Évangile, et je vais chanter une chanson. Johnny était également fort catholique : il portait toujours des croix."

200 personnes en 2019

Une cérémonie similaire a déjà eu lieu en 2019. "On avait eu 200 personnes dans l’église. Pour le concert, la brasserie était archibondée. Malheureusement, à cause de la crise sanitaire, on n’a pas pu organiser d’événement en 2020", se rappelle le sosie molenbeekois.

© JC Guillaume

La messe aura lieu à 18h. Ensuite, un dîner sera organisé à la Brasserie Royal (parvis Notre Dame, numéro 11), avec lasagne ou steak béarnaise. Le concert de Johnny Dom, en deux parties, débutera à 20h30. Les réservations peuvent être effectuées via l’adresse johnnydom@hotmail.be.

© JC Guillaume