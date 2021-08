Il affirme qu'il devait acheminer la marchandise vers Liège. Selon le parquet, le prévenu est coupable de transport et de vente de stupéfiants, mais la défense conteste fermement ce dernier point.

Le jeune homme avait été interpellé par une patrouille de la police fédérale de la route le 30 mai sur l'autoroute E40. Il avait attiré l'attention des agents en ralentissant brusquement lorsque la police l'avait dépassé. Le prévenu avait d'abord présenté un permis de conduire polonais, avant d'admettre qu'il s'agissait d'un faux document et de donner sa véritable identité. Il avait ensuite révélé qu'il y avait 16 kilogrammes de cannabis dans son coffre. D'après lui, il avait rencontré un homme dans un restaurant bruxellois, qui lui avait donné pour instruction d'apporter la drogue à Liège, en échange de 1.000 euros.

"Il circulait dans une voiture de location et a parcouru plus de 9.000 kilomètres en quelques semaines", a souligné le parquet. "Il y avait par ailleurs dans son téléphone portable des termes de recherche liés à la culture du cannabis. Il est clair qu'il s'agissait plus que d'un transport ponctuel et que monsieur était impliqué dans la vente de cannabis."

Selon la défense, qui a plaidé le sursis, aucune preuve n'étaie ce dernier point. "Le fait qu'il ait parcouru une telle distance avec cette voiture de location ne démontre absolument pas qu'il était impliqué dans la vente de stupéfiants", a-t-elle pointé.

Le tribunal rendra son jugement le 27 août.