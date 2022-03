Les faits se sont déroulés le 21 février 2022 dans la rue Auguste Orts à Bruxelles. Ce jour-là, une bagarre entre plusieurs hommes a éclaté et l’un d’entre eux a sorti un couteau. Deux personnes impliquées dans la bagarre ont été blessées par des coups de couteau. Le suspect a ensuite pris la fuite, mais a été identifié plus tard grâce au travail d'enquête.

L'homme a été arrêté ce mardi 15 mars et emmené pour être interrogé. Il était en possession d'une petite quantité de cocaïne et d'un couteau. Le suspect a avoué son implication dans l'agression au couteau, mais a minimisé son rôle dans les événements. Il a été mis à la disposition du juge d'instruction de Bruxelles qui l’a placé en détention préventive. Il a été inculpé de tentative de meurtre et de coups et blessures volontaires avec incapacité de travail. L’enquête se poursuit.