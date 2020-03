Giancarlo, un homme de 41 ans, est mort ce dimanche des suites du coronavirus. Son entourage est sous le choc à cause de la rapidité des événements.

"Il est arrivé début de semaine passée à l'hôpital, debout, a été intubé dès mercredi soir et mis sous coma artificiel et il est mort dimanche. Ça s’est rapidement aggravé. Je ne connais pas son état de santé en détail, il était malade de temps en temps, comme tout le monde. Mais, je le connais depuis 10 ans et il n'avait pas l'air d'avoir une santé fragile. Il ne suffit de pas grand-chose parfois, que le système immunitaire soit un peu déficient...", nous confie l'un de ses proches ce lundi.

"C'est complètement fou. Il est décédé en cinq jours. C’est un choc, c'est irréel... Je ne sais pas ce qu’il se passe, si le virus mute, mais il semble plus virulent que prévu", ajoute l'ami de Giancarlo, qui était hospitalisé à l’hôpital Saint Anne de Bruxelles.