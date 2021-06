Un homme de 25 ans est décédé le 4 juin dernier à Ixelles après avoir été poignardé au cou, rapporte La Capitale. "Les services de police ont été appelés pour des faits de violence intrafamiliale dans un immeuble à Ixelles. Lors des faits, deux personnes ont été blessées. Les services de secours sont arrivés sur les lieux. Une de ces deux personnes, grièvement blessée, décédera quelques instants plus tard. Divers devoirs d’enquête ont été requis, dont la descente sur les lieux du laboratoire de la police fédérale et d’un médecin légiste."

"Le juge d’instruction et le substitut du procureur du Roi sont également descendus sur les lieux. Une personne a été arrêtée et placée sous mandat d’arrêt. L’instruction suit son cours pour déterminer les circonstances exactes des faits", a déclaré le parquet de Bruxelles au quotidien bruxellois, qui évoque la piste d'un différent conjugal qui aurait très mal tourné. Une femme a été placée sous mandat d'arrêt du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.