Un homme âgé de 25 à 30 ans, dont la photo et la description sont diffusées par la police fédérale, est recherché pour plusieurs cambriolages commis cet été sur le territoire de la zone de police Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem).

La police fédérale a diffusé vendredi un avis de recherche à la demande du parquet de Bruxelles pour un homme suspecté de plusieurs vols dans des habitations entre le 9 juillet et le 21 août derniers, en pleine période de vacances d'été.

La police cherche à identifier cet individu qui apparaît sur des images de caméras de vidéo-surveillance proches des lieux des cambriolages. Le suspect est âgé de 25 à 30 ans, mesure environ 1m70, est de corpulence normale à forte et s'exprime en français, selon la police. Au moment des faits, il arborait une barbe de quelques jours, était vêtu de vêtements sombres et portait une casquette ou un bonnet. Il est calme, posé et a une démarche nonchalante, précise encore le communiqué de la police.