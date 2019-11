Une petite chaîne Youtube, quelques vidéos et une vingtaine d'abonnés. C'est l'oeuvre de celui qui se fait appeler "Gifgas" (gaz toxique) et dont le délire est de se filmer en train de faire la dangereuse pratique du "métrosurfing", relate La Capitale.

Depuis le mois de mars, l'homme a déjà diffusé quatre vidéos de trainsurfing, cette pratique régulièrement mortelle qui consiste à "surfer" sur le côté droit d'un véhicule sur les rails d'un train ou d'un métro.

Sa dernière séquence dure un peu moins de deux minutes et a été filmée sur une rame de métro de la ligne 5 en direction d’Herrmann-Debroux pas plus tard que ce lundi 25 novembre. On voit tout d’abord ce fameux Gifgas, ganté, monter à Maelbeek comme un usager lambda dans un wagon et s’introduire en un éclair dans son poste de pilotage via la porte conducteur du compartiment voyageur.

Il s'y cache jusqu'au terminus avant d'ouvrir une des portes latérales conducteur et, enfin, on peut le voir en train de littéralement surfer à l'extérieur du wagon.

"On a été informé de cette vidéo relativement vite, on prend cela très au sérieux et on va porter plainte auprès du parquet de Bruxelles", commente Guy Sablon, porte-parole de la Stib à nos confrères de La Capitale.

Et d'après des conducteurs de métro, l'homme se serait procuré une clé qui permet d’ouvrir toutes les portes conducteur de n’importe quel poste de pilotage de métro.