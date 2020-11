Deux inspecteurs de police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles sont intervenus samedi, vers 12h45, pour un homme faisant un arrêt cardio-respiratoire sur le marché de la place Bockstael à Laeken. Une infirmière, présente sur les lieux, s'est jointe à la patrouille pour apporter son aide. Les trois personnes ont immédiatement pratiqué un massage cardiaque à la victime, dont le coeur s'est remis à battre quelques minutes plus tard. Celle-ci a ensuite été emmenée à l'hôpital où elle se trouve toujours, au service des soins intensifs.

"Nos inspecteurs, en patrouille sur le marché, ont vu un particulier s'écrouler au sol, main sur la poitrine, à hauteur de l'agence bancaire ING", a expliqué dimanche Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

"La victime, un homme de 59 ans, était en compagnie de son épouse et de leur petite-fille. Les inspecteurs se sont précipités vers celui-ci et l'ont immédiatement placé en position latérale de sécurité. Ils ont été rejoints rapidement par une infirmière présente sur le marché à titre privé et, à tour de rôle, ils se sont relayés afin de pratiquer un massage cardiaque à la victime, en arrêt cardio-respiratoire", a-t-elle raconté.

"Les minutes ont été longues avant qu'ils ne parviennent à obtenir un pouls. Ensuite, le Smur, arrivé sur place, a permis de stabiliser la victime avant son transfert à l'hôpital", a expliqué la porte-parole.

Le quinquagénaire a pu être sauvé, bien que son état reste actuellement critique, grâce à l'intervention rapide des policiers, tous formés aux premiers soins et régulièrement réévalués au sein de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.