Connaissez-vous les hôtels "The Standard" ? Cette chaîne d’hébergement de luxe est déjà implantée à New York, Los Angeles, Miami, Londres, aux Maldives, etc. et bientôt à Bruxelles ! Un établissement ouvrira en effet ses portes en 2025 dans le quartier Nord de la capitale belge, dans le cadre du projet Zin (rénovation des tours 1 et 2 du World Trade Center) géré par Befimmo.

"Cet ensemble immobilier est un maillon idéal pour "The Standard" en Europe", a déclaré Amar Lalvani, CEO de Standard International, dans un communiqué. "Une fois encore, nous allons réinventer complétement et de manière inattendue une propriété, tout en transformant un quartier. Nous sommes impatients de surprendre le public et de lui montrer à quel point Bruxelles est singulière et pourquoi nous aimons cette ville."

180 chambres, un rooftop et une serre

Le futur hôtel s’annonce aussi somptueux que les autres établissements de la chaîne hyper branchée et réputée pour son design innovant. L’hôtel bruxellois comptera 180 chambres, 20 appartements de marque, une serre "luxuriante" au rez-de-chaussée, un rooftop ainsi que des bars et des restaurants.

Ce projet immobilier s’intégrera dans un complexe plus vaste, qui permettra sans doute de redynamiser le quartier Nord de la ville. "Grâce à la mixité des fonctions (bureaux, hôtel, appartements et espaces partagés), nous créerons un bâtiment où il y aura toujours de la vie, 24 h/24, et où différents utilisateurs occuperont les espaces à différents moments", assure de son côté le CEO de Befimmo, Jean-Philip Vroninks.

La chaîne hôtelière américaine a également annoncé son expansion dans d’autres métropoles aux quatre coins du monde, comme Hua Hin et Bangkok (Thaïlande) et Melbourne (Australie).