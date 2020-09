Mais même dans ce cadre plus strict, elle continue d'utiliser autant que possible l'enseignement par contact. Pour ce faire, des collaborations ont été mises en place avec plusieurs maisons culturelles, mais aussi avec Upgrade Estate, connu pour ses hébergements pour étudiants et jeunes professionnels.

Grâce à cette collaboration, la VUB peut utiliser un immeuble de bureaux vide dans la Jozef IIstraat, où 455 étudiants par heure peuvent suivre des cours simultanément. Le bâtiment vacant du quartier européen a une superficie d'au moins 12.500 m2 et compte quatre étages. Il est vacant depuis un certain temps maintenant, en attendant l'obtention d'un permis pour la rénovation du complexe immobilier.

"Le projet s'inscrit parfaitement dans les initiatives de développement durable que la VUB prend en tant qu''université urbaine engagée'. Tout le monde profite de cette histoire: elle rend le quartier plus vivant et nos étudiants entrent en contact avec les innombrables possibilités et richesses de Bruxelles. Ils suivent des cours en présentiel dans des conditions sûres", explique la rectrice Caroline Pauwels.

Le rez-de-chaussée est utilisé comme hall d'entrée avec quelques zones d'étude et un patio. Les trois premiers étages offrent un espace pour deux grandes salles de classe, deux espaces de stockage et deux bureaux ou petites salles de réunion. Au dernier étage, il y a une autre salle de classe, mais aussi une salle de repos. Au total il y a donc sept salles de classe et de quoi assister aux cours en toute sécurité pour 455 étudiants en même temps.