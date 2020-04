Les habitants vont être relogés par la Ville de Bruxelles.

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus ce matin peu avant 8h pour un incendie dans un immeuble de deux étages situé square Prince Léopold, à Laeken. Les habitants ont été évacués et vont être relogés par la Ville de Bruxelles car le bâtiment est actuellement inhabitable.

"L'incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée et, à l'arrivée des pompiers l'habitant du rez-de-chaussée - une personne à mobilité réduite - avait déjà eu le bon réflexe de se réfugier dans la cour intérieure", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Cette personne a été emmenée à l'hôpital pour un contrôle, afin de voir si elle n'a pas inhalé des fumées toxiques. Celle-ci ainsi que les habitants du deuxième étage vont devoir être relogés par la commune car l'immeuble est inhabitable. L'incendie a détruit la cage d'escalier et le gaz et l'électricité ont été coupés", a expliqué le porte-parole.

La cause de l'incendie n'est pas encore déterminée mais elle est probablement accidentelle.