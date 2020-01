Les pompiers de Bruxelles sont intervenus mardi vers 17h50 boulevard Jamar à Saint-Gilles pour un incendie dans un immeuble de trois étages, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

Aucun des habitants n'a été intoxiqué ou blessé mais le bâtiment a été déclaré inhabitable à cause des dégâts des eaux. Une dizaine de personnes doivent être relogées. "Le feu a pris à l'arrière du bâtiment, au troisième et dernier étage", a précisé Walter Derieuw. "Tous les habitants avaient déjà évacué les lieux à l'arrivée des pompiers. Un seul occupant, au troisième étage, a constaté que la cage d'escalier était pleine de fumée et est donc remonté dans son appartement. Il a eu le bon réflexe. Il a ensuite communiqué sa présence aux pompiers via son Velux et ceux-ci l'ont évacué par l'échelle", a-t-il expliqué.

"L'extinction du feu a pris du temps en raison de la difficulté d'accéder aux étages à cause d'un escalier en colimaçon, et le déblaiement est toujours en cours. La cause de l'incendie est accidentelle", a encore affirmé Walter Derieuw.

Le bâtiment est inhabitable en raison des dégâts des eaux. Une dizaine d'habitants doivent être relogés. La polyclinique qui se trouve au rez-de-chaussée sera vraisemblablement fermée mercredi.