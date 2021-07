Un important dispositif policier a été déployé ce mercredi matin dans la gare du Midi, après qu'un enfant se soit coincé la main dans un escalator.

"L'appel est entré à 9h48. Nous avons immédiatement envoyé le Smur (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation, NdlR), une ambulance, une autopompe et un camion de désincarcération. L'enfant a pu être libéré en trois minutes après l'arrivée des secours et la situation est revenue à la normale", explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois.