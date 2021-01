Ce vendredi après-midi, les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un incendie de faible ampleur dans une maison sise avenue des Tritons à Watermael-Boitsfort. Il y avait un dégagement de fumée à l’arrivée sur place. L’incendie a été vite maîtrisé. Il a probablement été causé par un court-circuit dans le vivarium, indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. Les insectes dans le vivarium servaient à nourrir des lézards et des geckos présents dans l’habitation.

Il y avait également d’autres animaux, dont notamment des chiens et des chats. Un berger malinois intoxiqué par les fumées a été réanimé sur place et évacué par la police de la zone Marlow vers un vétérinaire. Un dragon d’eau et plusieurs geckos ont été transportés par les pompiers à la clinique vétérinaire du Champ du Roi à Etterbeek. Malheureusement trois chinchillas n’ont pas survécu au sinistre.

L’occupante de la maison est saine et sauve et son logement reste habitable après ventilation et les contrôles d’usage.