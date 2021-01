Les pompiers de Bruxelles rappellent l'importance d'installer un détecteur de fumée dans toutes les habitations. "Le slogan "les détecteurs de fumée sauvent de vies" n'est pas une fake news", insiste Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois.

Ce dimanche matin, à 3h50, les pompiers de Bruxelles ont été appelés rue de l'Industrie à Bruxelles pour le déclenchement d'un détecteur de fumée dans un appartement au cinquième étage d'un immeuble qui en compte sept. C'est le voisin du dessous qui a été réveillé par l'alarme incendie et a contacté le Siamu. En entrant dans l'appartement d'où retentissait l'alarme, les pompiers ont découvert une casserole sur le feu. L'eau était complètement évaporée, les oeufs étaient carbonisés et une fumée se dégageait de la casserole. L'habitant de l'appartement a, lui, été retrouvé profondément endormi dans son lit. heureusement, il n'était pas intoxiqué. La casserole a été retirée du feu et l'appartement a été longuement ventilé.