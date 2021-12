Un incendie s’est déclaré ce jeudi dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Prekelinden. Le feu aurait débuté de manière accidentelle dans la cuisine, et s’est ensuite propagé au rez-de-chaussée de l’habitation.

© Siamu

Les pompiers bruxellois sont intervenus avec deux autopompes et deux camions munis d’échelles. Deux personnes, un couple de sexagénaires, sont légèrement intoxiquées par la fumée et ont été soignées sur place. Le porte-parole des hommes du feu bruxellois indique que la maison est inhabitable et que le couple sera dès lors relogé.

© Siamu