Les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un incendie dans une épicerie, rue de Mérode à Forest, lundi vers 01h15, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

Les hommes du feu ont pu éviter que l'incendie atteigne des bonbonnes de gaz situées à l'arrière du magasin. Aucune personne n'a été blessée mais les habitants de l'immeuble vont devoir être relogés ailleurs. "Les pompiers ont été appelés pour un incendie dans une épicerie située au rez-de-chaussée d'un bâtiment de trois étages à Forest, rue de Mérode, lundi vers 01h15 du matin. La présence de bonbonnes de gaz a été immédiatement signalée", a expliqué Walter Derieuw.

"Les habitants de l'immeuble avaient déjà été évacué les lieux à l'arrivée des pompiers. Ces derniers ont ensuite pénétré dans le commerce via le hall commun de l'immeuble. L'incendie faisait rage à l'avant du magasin et les bonbonnes de gaz étaient stockées à l'arrière. Le feu a été relativement vite maîtrisé et le bâtiment a ensuite été ventilé. Pour permettre cette ventilation, le volet métallique a été découpé à la tronçonneuse", a poursuivi le porte-parole.

La cause de l'incendie est vraisemblablement accidentelle. Il s'agit sans doute d'un court-circuit. Aucune personne n'a été blessée mais tous les habitants de l'immeuble (huit adultes et un enfant) vont être relogés, les compteurs ayant été scellés. "Suite à l'écoulement de l'eau d'extinction sur les compteurs électriques et en concertation avec le technicien Sibelga, la décision a été prise de couper et sceller l'ensemble des compteurs", a expliqué Walter Derieuw.