Selon la jeune femme, de couleur noire, l'homme blanc à qui elle a vivement et physiquement répliqué lui aurait refusé l'accès à l'ascenseur avec sa poussette à cause de sa couleur

Les faits se déroulent dans une station de métro bruxelloise. Selon la jeune femme de couleur noire, qui a publié la vidéo sur les réseaux sociaux, un homme lui aurait refusé l'accès à l'ascenseur avec sa poussette au nom de sa couleur.

S'en est suivi une violente altercation au cours de laquelle la jeune dame s'en est pris physiquement à la personne, un homme d'un certain âge, qui lui aurait manqué de respect. Plusieurs personnes présentes sur les lieux au moment des faits se sont interposées pour calmer la victime. Tel est le cas de la dame qu'on entend en fin de séquence, et qui parvient à ramener le calme.

"Quand on ne sait pas ce que c'est l'ANC (le Congrès National Africain, parti africain historique dont a fait part Nelson Mandela, NdlR) et qu'on a ta couleur de peau, on ferme sa gueule", a crié la personne âgée au coeur de la rixe.

La Stib a été avisée de la situation. "Les faits et la vidéo ont été transmis en interne afin de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Nous invitons les personnes impliquées à porter plainte auprès de la police", explique Cindy Arents, porte-parole de la Stib.