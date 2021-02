Un joueur du club Royal Léopold Hockey a sauvé un chien des eaux gelées du lac du Bois de la Cambre vendredi dernier vers 15h. Arno Verdoodt, un Bruxellois de 18 ans étudiant à l'Université Saint-Louis, faisait son jogging quand il a aperçu un chien se débattant au milieu du lac.

"Je me suis arrêté pour demander à la trentaine de personnes qui étaient regroupées devant depuis combien de temps le chien était dans l'eau et si les pompiers avaient été appelés, a-t-il expliqué au micro de BX1. Au fil du temps, le chien bougeait de moins en moins donc je me suis dit que c'était nécessaire d'y aller sinon il allait mourir."

Le jeune Bruxellois s'assied donc sur le rebord du lac et teste la solidité de la glace. "Les gens me disaient de ne pas y aller mais une personne m'a dit que je devrais avoir pieds donc j'y suis allé quand même." Arno rampe sur la glace pour s'approcher du chien. "La glace était brisée à proximité du chien donc je suis tombé à l'eau, j'ai remonté le chien et je suis revenu."

Les pompiers sont arrivés quelques minutes plus tard et ont réchauffé le jeune homme. "En sortant de l'eau, j'ai enlevé tous mes vêtements mouillés et un monsieur m'a donné son pantalon, un autre une veste, une dame son écharpe. Et puis, les pompiers m'ont réchauffé dans leur camion avec des couvertures de survie."

Sur Facebook, le club de hockey bruxellois a relayé cette belle histoire : “Celui qui ose encore dire que le Léo n’est pas un club de gentlemen… et que nos jeunes n’osent pas se jeter à l’eau… Bravo Arno Verdoodt ! Comme quoi, tout peut arriver quand on fait son jogging, même Arno à l’eau."