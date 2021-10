L’étude faisant état d’un malaise entre les jeunes Bruxellois et les services de police a été menée auprès de plus de 2 000 Bruxellois âgés de quinze à trente ans. Près d’une personne interrogée sur deux (48 %) éprouve un sentiment de colère à l’encontre de la police. Et plus de quatre sur dix (42 %) font état d’un sentiment de peur. Tandis que la quasi-totalité des jeunes interviewés (93 %) déclarent que les relations entre les jeunes et la police doivent être améliorées.