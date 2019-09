Il a été frappé puis dépouillé. Le voyous lui auraient même pris ses chaussures...

Un jeune homme atteint de trisomie 21 a été agressé hier soir à Bruxelles. Le parquet de Bruxelles confirme l'information. "Une enquête est en cours afin d'identifier les auteurs de l'agression", précise Stéphanie Lagasse, porte-parole du parquet de Bruxelles.

D'après nos informations, le jeune homme a été agressé par plusieurs personnes. Il a été frappé puis dépouillé de ses effets personnels, dont ses chaussures... L'agression aurait eu lieu à proxmité du centre de dressage baptisé Dressage Picardie, rue Capri à Evere, juste derrière le quartier Helmet. Cette information n'est pas confirmée par le parquet.

Sur Facebook, certains témoins décrivent la scène, que le parquet de Bruxelles ne confirme pas non plus, faute d'éléments suffisants : "Hier soir, à la sortie du cours de dressage qui se déroule dans une zone "sensible", deux patrouilles de police et une ambulance ont été appelées sur place dans le cadre de l'agression d'une jeune trisomique. Ce dernier a été frappé, dépouillé de ses chaussures, de son portable et de ses effets personnels. Des membres du club de dressage ont pu retrouver son abonnement de transport en commun. Ce jeune homme était en état de choc, totalement anéanti."