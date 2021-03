Le jeune homme avait poignardé, étranglé et étouffé son père. Un examen psychiatrique a démontré qu'il était irresponsable au moment des faits. L'homme avait indiqué à la police de Bruxelles, le 8 novembre 2019, qu'il avait tué son père dans la maison familiale de Vilvorde. Les policiers bruxellois avaient alors contacté leurs collègues de la police locale de la zone Vilvorde-Machelen. Ceux-ci étaient intervenus et avaient découvert le corps du père âgé de 58 ans.

Une enquête plus approfondie a révélé que le jeune homme avait attiré son père dans la cave de la maison en disant qu'il y avait une fuite d'eau. Il avait alors d'abord poignardé son père, puis l'avait étranglé. Comme son père résistait, le jeune homme lui a donné quelques coups et l'a étouffé avec un oreiller. L'épouse de la victime et le frère ne se trouvaient pas dans la maison au moment des faits.