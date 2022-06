Vendredi dernier, la brigade anti-agressions de la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles a arrêté un individu qui avait volé, dans le courant de la nuit, un sac à dos contenant un ordinateur portable, sa housse de protection, un disque dur externe et une batterie d’ordinateur, dans une voiture stationnée avenue Poincaré à Anderlecht. Lors de sa déposition de plainte la victime a déclaré être en possession de la localisation de son portable sur base d’un traceur GPS.

À ce moment-là, le signal était actif dans un magasin d'informatique situé boulevard Lemonnier. Lorsque la patrouille de la BAA est arrivée sur place, le gérant a expliqué qu'un homme était entré avec l'ordinateur portable pour le faire réparer peu de temps auparavant. Entre-temps, le gérant avait déjà téléphoné au suspect pour lui dire qu'il ne pouvait rien faire avec l’appareil et qu'il devait venir le récupérer.

Un peu plus tard, le suspect est revenu dans le magasin et il a pu être arrêté sans incident. Tous les objets volés ont été restitués au propriétaire. Le suspect, en séjour illégal dans le pays, n'était pas inconnu de la justice et faisait l’objet d’une ordonnance de capture afin de purger une peine de 20 mois de prison pour des faits de stupéfiants.