Les faits se sont produits tôt ce mercredi matin sur la place Saint-Pierre d’Etterbeek. Un livreur a percuté un des arbres de la place circulaire etterbeekoise. L’érable n’a pas survécu au choc et s’est directement écroulé sur le trottoir.

"C’est un accident malheureux. Ça me rend vraiment triste, encore davantage lors de cette semaine de l’arbre", soupire l’échevin Karim Sheikh Hassan (Écolo), en charge des Espaces publics.

Aucun blessé n’est heureusement à déplorer.

La commune a sécurisé l’endroit et évacué l’arbre. Un PV a également été dressé et la Région, propriétaire de la place et de l’arbre, a été avertie. "On va veiller au remplacement de l’arbre et à la préservation de la place", assure le mandataire écologiste.