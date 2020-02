Ce week-end, Etterbeek a convié ses habitants à un tricotathlon. Pas forcément attrayante à première vue, l’initiative était avant tout sociale. "L’objectif de ce marathon de tricot est double : valoriser la solidarité en venant en aide aux plus démunis et créer du lien social en permettant aux habitants de la commune de se rencontrer", explique le bourgmestre Vincent De Wolf (MR).

Dans l’ambiance conviviale de la salle de Fontenay Sous-Bois, les participants étaient invités à tricoter un maximum d’écharpes et de bonnets. Ceux-ci seront ensuite distribués aux sans-abri ainsi qu’aux personnes les plus démunies des logements sociaux et du CPAS de la commune. "Nous avons fait appel à toutes les antennes sociales d‘Etterbeek pour réunir le plus de monde possible autour de ce projet. Et ça fonctionne, précise le bourgmestre en balayant la salle du regard. Des jeunes apprennent à tricoter grâce à l’expérience des moins jeunes. Et des personnes d’origines diverses ont l’occasion de briser la glace."

Une petite cérémonie a honoré les participants amateurs d’un diplôme de "super-tricoteurs". Écharpes, bonnets, gants et chaussons : au total, cinquante vêtements ont été confectionnés ce samedi. À cela s’ajoutent environ 200 vêtements donnés par les citoyens tout au long de la journée. "Certaines personnes doivent encore venir nous apporter les confections qu’elles n’ont pas réussi à terminer durant le marathon", précise la commune qui vous invite déjà pour une seconde édition l’année prochaine.