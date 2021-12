L'entreprise belge MI12, qui conçoit et fabrique des jeux électroniques pour près de 150 clients dans le monde entier, a décidé de se lancer dans l'ouverture de ses propres centres de loisirs. Le "MI12 Fun Center" de Charleroi a ouvert ses portes cette semaine, mais Bruno Compère, l'administrateur, ne compte pas s'arrêter là.

"Le prochain centre qui ouvrira, ce sera à Anderlecht, au Westland Shopping. Il fera 4.400 mètres carrés, sur deux étages", précise-t-il. Le Westland Shopping est en extension, c'est dans un nouveau bâtiment qu'on voit seulement sortir de terre que s'installera ce deuxième "MI12 Fun Center". Une date est déjà avancée: le 1er septembre 2022, si les travaux se déroulent bien.

On pourra y retrouver toute une série d'activités entre amis, entre collègues ou en famille, dans un espace plus grand que celui de Charleroi. Il y aura évidemment le karting en réalité augmentée (AR), sur lequel MI12 mise beaucoup, mais aussi du laser game et de la réalité virtuelle (VR), sur le modèle carolo. "Il y aura d'autres jeux également, notamment une escape room Prison Island", ajoute Bruno Compère. Vu le concept, on peut probablement tabler sur un espace Horeca développé, du WiFi gratuit, des bornes d'arcade ainsi des jeux pour enfants.

MI12 compte ouvrir des centres dans plusieurs grandes villes belges à terme. Par exemple, Gand, Eupen, Maasmechelen et Anvers ont été cités.