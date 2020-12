Entre octobre et novembre, ces projets ont été soumis au vote. 1 100 personnes ont participé et l'ensemble des projets ont été validés lundi soir en conseil communal.

"Début 2021, nous allons entrer dans une phase de réalisation, indique Arnaud Pinxteren, l'Echevin Ecolo à la participation citoyenne de la Ville de Bruxelles. Certains projets seront réalisés entièrement par les services communaux concernés comme l'amélioration de l'accès au centre sportif de Chemin vert et pour d'autres projets nous accompagnerons les citoyens à la réalisation du projet. Par exemple, dans l'avenue Wannecouter, il y a un projet de réaménagement de l'espace pour les jeunes. C'est un projet de citoyens auquel nous apporterons notre expertise et notre aide pour certains aspects". D'autres projets seront, en revanche, totalement réalisés et gérés par les citoyens comme l'aménagement du petit Chemin Vert ou le potager urbain .

Le budget pour totalité des projets s'élève à un budget de 1 million d'euros. En dehors de la forme, le budget alloué à ces projets lui confère un statut exceptionnel. "Ce premier budget a dû également faire face à un obstacle de taille : le Covid, rappelle Arnaud Pinxteren. "Nous n'avions pas imaginé ça comme ça . Toutes les réunions et concertations se sont faites en visio mais malgré cette situation, cet appel à projets est une réussite." Tous les citoyens pourront suivre l'état d'avancement de chaque projet via une plateforme numérique.

En 2021, la Ville de Bruxelles souhaite lancer deux autres budgets participatifs : l'un à Haren l'autre dans le quartier européen.

La Ville de Bruxelles a lancé cette année son premier budget participatif dans le quartier de Neder-Over-Heembeek-Mutsaard. Concrètement, il s'agit d'accompagner ou de mettre sur pied des projets pensés et sélectionnés par les riverains. Un appel à projets a été lancé en juin et les habitants ont proposé 88 idées au total. Les services de la commune ont vérifié la pertinence et la faisabilité de ces idées. En septembre, les porteurs d'idées, les citoyens volontaires et les services administratifs ont planché sur toutes les idées proposées : 14 projets concrets ont vu le jour à la suite de cette réflexion.