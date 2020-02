Un nombre croissant de chercheurs d'emploi envisagent de créer leur propre emploi. Pour soutenir leurs démarches, Actiris met place des programmes d'accompagnement depuis 2003. Le budget octroyé par la Région bruxelloise pour les financer s'élève à plus d'un million d'euros pour les cinq prochaines années. C'est deux fois plus que le budget précédent. "L'augmentation du budget était nécessaire dans la mesure ou de plus en plus de chercheurs d'emploi choisissent de créer leur entreprise pour sortir du chômage", indique le ministre de l'Emploi Bernard Clerfayt (Défi).

Concrètement, l'accompagnement se développe sur 18 mois. Il consiste à aider le chercheur d'emploi dans l'élaboration d'un dossier de projet, la mise en oeuvre du plan d'action et l'organisation d'une ou plusieurs formations. "La peur de l'échec freine trop souvent les ambitions des chercheurs d'emploi. Avec nos six partenaires, nous voulons les aider à la surmonter en leur offrant un accompagnement qui les soutiennent à chaque étape de leur projet", explique Grégor Chapelle, directeur général d'Actiris.

En moyenne, mille chercheurs d'emploi sont accompagnés chaque année par Actiris et ses partenaires. Selon une étude, près de 60% trouvent une issue positive. "Tous les chercheurs d'emploi ne poursuivent pas leurs activités d'indépendants. La pluplar retrouvent un travail de salariés et certains combinent parfois les deux."