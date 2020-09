Dans un état pitoyable durant de longues, l'église Notre-Dame de Laeken termine sa restauration par la mise en place d'un jeu de lumières pensé par les bureaux d'études Light to Light et VK Engineering.

"Par un jeu d’ombres et l’utilisation de deux teintes lumineuses, blanc et or, l’architecture néo-gothique, avec ses arcs en ogive, ses formes élancées et ses nombreuses décorations, sera mise en valeur et la façade gagnera en caractère et en profondeur", explique Beliris en charge du projet. "Les luminaires seront, pour l’essentiel, placés directement sur l’édifice, ce qui limitera l’impact de la lumière pour les riverains. Les ancrages des appareils n’entraîneront aucun dommage à l’église."

© BELIRIS



Concrètement, l’église de 99 m de haut surplombant la Ville accueillera 370 spots avec 14 types d’ancrages différents et 4,4 km de câblage électrique. La fin des travaux d’éclairage de l’église de Laeken est prévue dans le courant de l’année 2021. Ils coûteront plus d'1 million d'euros. En 2012, Beliris avait déjà restauré les façades et les toitures de l’église.

© BELIRIS