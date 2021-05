Marc Daniëls était conseiller communal (Open-VLD) depuis 2019. Suppléant de Sven Gatz, il le remplaçait depuis sa désignation comme ministre à la Région bruxelloise. "C'était son premier mandat", précise Hervé Doyen. Avec le groupe MR-Open VLD, il était membre de la majorité.

En dehors de son engagement politique, Marc Daniëls, "Jettois de souche", était un illustrateur de BD plus connu sous le nom d'artiste De Marck. Il y a quinze jours il a sorti une bande dessinée sur les Diables Rouges avec Benoît Gosselin, l'échevin aux sports de Jette. C'était leur troisième BD ensemble. "C'est une perte immense, d'un point de vue personnel mais aussi pour Jette, déclare ému Benoît Gosselin. Il a fait toute sa carrière à Jette. J'ai fait trois BD avec lui. On se connaît depuis 30 ans. On a fait une longue et belle route ensemble. Je vais continuer à porter son oeuvre, notre BD pour lui".