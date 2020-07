A Schaerbeek, dans la nuit de vendredi à samedi, un motocycliste a été grièvement blessé lors d'un accident avec une voiture.



L'accident, entre une motocyclette et une voiture, a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, vers minuit, sur l'avenue Dailly à Schaerbeek, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. Le motocycliste, grièvement blessé, a été transporté par le Smur (Service mobile d'Urgence et de Réanimation) à l'hôpital. On ignore dans quel état il se trouve actuellement. Les circonstances des faits ne sont pas encore claires. Un expert de la circulation a été désigné pour les déterminer.

Les occupants de la voiture semblent être indemnes.

D'après Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, plusieurs voitures garées sur le bord de la route ont également été endommagées lors de l'accident et il a fallu nettoyer des traces d'huile sur la chaussée.