Un musée de l’illusion a ouvert ses portes le samedi 9 octobre dans le centre de Bruxelles, 22 rue du Marché aux Fromages, aussi connue comme la rue des pitas. C’est le premier en Belgique.

Le concept est simple : faire vibrer les visiteurs en leur proposant un musée interactif où l’illusion règne à chaque coin de mur.

Illusion Brussels a été lancé sous l’initiative de Mathieu, le gérant, et Anouar, le responsable sur place. Ceux-ci ont également lancé un Escape Game rue Saint-Jean. "C’est un musée de l’illusion et de l’incroyable. Les visiteurs sont éblouis, choqués et explosent de rire, un mix d'émotions en même temps", explique Anouar.

© Charlotte Egli

L’ensemble du musée a été construit et rénové par Mathieu et Anouar, qui se sont inspirés de jeux d’illusion existants mais qu'ils ont aussi inventés de toutes pièces. Le tout a été installé dans un bâtiments bruxellois près de la grand place, classé au Patrimoine de l’Unesco.

En traversant les pièces, notre cerveau est sans cesse stimulé par des illusions d’optique, ou encore des trompe-l’œil. Et l’utilisation du smartphone est encouragée, car il n’est pas question de partir sans souvenir.

"Les gens veulent tout comprendre mais nous gardons certains secrets pour nous." Certaines illusions sont même à vendre.

© Charlotte Egli

Le musée a très bien démarré depuis son ouverture, attirant de nombreux touristes. Il est ouvert tous les jours jusque 19h, et les week-ends jusque 21h. Plus d'infos sur https://illusionbrussels.be/fr.