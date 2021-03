Un nouveau campus scolaire néerlandophone sera construit sur le site industriel abandonné entre le canal et la rue Walcourt et Deleers. Le site de 21 000 m2 pourra accueillir 1 330 élèves répartis dans une école maternelle et primaire (480 élèves), une école secondaire (800 élèves). Une crèche (50 bébés) sera encore construite. Les deux écoles bénéficieront également d'une grande infrastructure sportive, disponible pour les habitants du quartier après les heures de cours. Les travaux débuteront en 2022. Ouverture prévue le 1er septembre 2024.

© WALCOURT/DELEER

"Le campus offrira également une option Enseignement en alternance, une forme d'enseignement dans laquelle les étudiants alternent entre les cours et le travail en entreprise. Les jeunes du campus peuvent ainsi choisir à quelle vitesse ils veulent s'aventurer sur le marché du travail avec les compétences qu'ils ont acquises. En dehors des heures de cours, les salles de classe, les ateliers et les lieux de travail seront également utilisés par l'enseignement pour adultes, où les jeunes et les adultes auront la possibilité de se perfectionner et de se qualifier", explique le ministre bruxellois en charge de l'Enseignement néerlandophone Sven Gatz (Open-VLD).

Le coût total de la construction s'élève à 32,5 millions d'euros. Les autorités scolaires paieront une cotisation annuelle limitée pour l'utilisation des différentes fonctions du bâtiment.