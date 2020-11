Le LIC a été pensé comme une salle d’incubation pour l’innovation et un centre de mise en réseau où le monde universitaire et la société se rencontrent ; un lieu où la recherche, l’échange et l’enseignement se rejoignent.

Le nouveau bâtiment sera pionnier dans tous les domaines. Il constituera un lien entre les campus de l’ULB et de la VUB. Il utilisera les dernières technologies pour soutenir le développement des étudiants. Enfin, il permettra l’échange de connaissances avec des experts du monde de l’entreprise et des organisations de la société civile.

Ce nouveau centre d’études symbolisera l’étroite collaboration entre l’ULB et la VUB. Il regroupe les bibliothèques "sciences exactes et appliquées" de la VUB et "sciences et techniques" de l’ULB. Il offrira aux étudiants des deux campus une variété d’environnements d’apprentissage : salles calmes pour l’étude individuelle, espaces destinés aux travaux collaboratifs, centres d’expérimentation pour les activités en petits groupes et salles de cours actifs.

Grâce aux outils numériques, les visiteurs auront accès à des sources globales de connaissances et pourront établir des contacts dans le monde entier. Le LIC comptera 7 étages, pour une surface totale de 9 000 m². Au total, il pourra accueillir 1000 personnes, dont 80% d’étudiants, 10% de personnel académique et 10% de visiteurs externes.

Entre-temps, le marché des travaux a aussi été publié par Beliris. Ceux-ci devraient durer environ 2,5 ans. Le budget pour l’ensemble du projet, travaux et études, est d’environ 22 000 000 €, dont 88% est payé par Beliris et 12% par les universités.