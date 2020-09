Suite à la l’augmentation constante de cas de personnes positives au Covid-19 en Région bruxelloise, la cellule de crise provinciale bruxelloise s’est réunie samedi pour analyser la situation épidémiologique et prendre de nouvelles mesures.

Parmi celles-ci, le renforcement des capacités de testing à partir de cette semaine, par la mise en place de quatre "villages" et de trois antennes dans le centre-ville. L'un de ces centres sera implanté à Schaerbeek. "Cela devrait se concrétiser dans les dix jours qui viennent. C'est important de rendre le dépistage plus accessible à un plus grand nombre et cela fait un moment que nous travaillons sur ce point avec la Cocom", a expliqué Cécile Jodogne (Défi) à La Capitale.

La bourgmestre se réunira aujourd'hui avec les deux autres bourgmestres de sa zone pour évaluer la situation et éventuellement prendre de nouvelles mesures dans sa commune.