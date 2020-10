Un centre de testing Covid-19 a ouvert ses portes ce lundi au 201 avenue Jupiter à Forest. Ce centre est accessible, du lundi au samedi, de 9h à 17h, uniquement sur rendez-vous, précise la commune dans un communiqué.

La capacité a été évaluée à 1 680 tests par jour. "Je me réjouis de la bonne et efficace collaboration entre la commune, la Région bruxelloise, la Cocom et la Croix Rouge", explique Stéphane Roberti (Ecolo), bourgmestre de Forest.

"Elle a permis de concrétiser rapidement ce projet. Aujourd’hui, certaines personnes doivent supporter des heures d’attente avant d’avoir accès à un test. J’espère que l’ouverture des différentes nouvelles antennes permettra de désengorger les hôpitaux et de rendre le processus de test plus confortable."