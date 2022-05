Le 14 décembre 2019 restera à jamais gravé en lettres d’or dans l’esprit d’Olivier de Trazegnies et de toute l’équipe réunie autour du souhait d’inscrire l’Ommegang à l’Unesco. C’est à cette date qu’à Bogota, en Colombie, la procession autour de l’église ND du Sablon, dont les premières mentions remontent au XIVe siècle et qui reprit force et vigueur à partir de 1930 à l’occasion des Fêtes du Centenaire de la Belgique, a été inscrite sur la liste du patrimoine immatériel et culturel de l’Unesco.