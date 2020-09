Le Royal Sporting Hockey Club Amicale Anderlecht bénéficiera d'un nouveau club-house au printemps 2022. Dont coût : 2,24 millions d'euros, financés par la commune et remboursé à hauteur de 40 % par le club par le biais d’un loyer annuel.

Pour mémoire, le club usait de vestiaires temporaires installés dans des conteneurs pour toute infrastructure. Le club compte actuellement 550 membres répartis en 26 équipes dont une section handisport. "L’acquisition d’un club house permettra d’améliorer considérablement le confort et l’hygiène des pratiquants en mettant à leur disposition une infrastructure avec des vestiaires (dames et messieurs) et des sanitaires de qualités accessibles au PMR", explique Jean-Jacques Degryse, le président du club anderlechtois.

"Le projet a connu quelques ralentissements au cours des derniers mois : l’absence de subsides régionaux pour les infrastructures sportives en 2020 aurait fait porter l’entièreté du coût de construction de ce club-house sur les finances de la commune et du club", rappelle la commune dans un communiqué.