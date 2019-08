820 élèves pourront s'y inscrire à terme.

Un nouveau collège jésuite ouvrira ses portes à Bruxelles lors de la rentrée du 2 septembre prochain. Situé à 400 mètres de la gare du Midi, ce collège accueillera 250 élèves de 1re, 2e et 3e secondaire ainsi que sept classe de première année, incluant une classe de 1re différenciée, trois de 3e années et une classe de 2e année. A terme, l'établissement pourra accueillir 820 élèves.

"Avec toute l’équipe, composée d’un corps professoral de quinze enseignants, d’une équipe administrative et technique de cinq personnes, je me réjouis d’accueillir élèves et parents pour cette première rentrée", assure Anne L’Olivier, directrice du collège Matteo Ricci, après huit années passées à la direction de Notre-Dame de la Sagesse.

Dans son communiqué, la direction explique que "la spécificité du collège Matteo Ricci est de proposer un soutien et un accompagnement personnalisé et innovant à tous les élèves. Une large palette de techniques de soutien, l’organisation d’un premier degré différencié, l’enseignement dans des classes décloisonnées, la pratique du P90 (deux cours de 45 minutes s’enchaînant immédiatement), une approche interdisciplinaire des matières, une attention particulière aux intelligences multiples et aux élèves à besoins spécifiques en sont quelques illustrations. Le collège développe l’apprentissage des langues, notamment à travers l’immersion linguistique. Il articule sa pédagogie autour d’un centre de savoirs, véritable centre névralgique de l’école, permettant les apprentissages les plus innovants pour préparer ses élèves aux défis portés par la révolution numérique et par une société où apprendre ne se fait plus comme avant."