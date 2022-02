Jeu de chaises musicales au parlement bruxellois. La députée PTB Caroline De Bock cèdera son siège à Bruno Bauwens le 19 février prochain. La jeune femme déménage en effet à Courtrai. "Bruno Bauwens est professeur et travailleur social, il a été actif dans les quartiers de Bruxelles, maisons de jeunes et centres culturels. Il vit dans le quartier Nord de Bruxelles et est parfaitement bilingue. Il est aussi conseiller communal à Bruxelles-Ville", détaille le PTB.

C'est Laurette Onkelinx qui a incité Bruno Bauwens à se lancer en politique. “C'était en 1996, quand la ministre Laurette Onkelinx (PS) imposait une grande vague d’austérité et licenciait 3 000 professeurs en secondaire. Nous avions mené des actions et des grèves durant de longues semaines. Mon engagement politique a vraiment démarré à cette époque." Une fois sur les bancs du parlement bruxellois, il s'occupera des dossiers relatifs à l’environnement, l’énergie et la propreté.

Caroline De Bock cède également son siège de conseillère communale à Ixelles. Elle est remplacée par Nora Rouvroy.