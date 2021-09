Tous les vendredis à partir du 17 septembre, un nouveau marché se tiendra sur la place jouxtant la rue des pétunias de 15h à 19h.

En 2018, un processus participatif a mis en lumière le manque de marché accessible à tous et diversifié. Certains habitants trouvaient l’offre existante trop chère et peu attractive car ils ne trouvaient pas les produits qu’ils consomment.

Ce nouveau marché, inauguré ce vendredi, est à présent le troisième de la commune. Il sera co-géré par un collectif d’habitants et les autorités communales.

« La philosophie du projet est de créer des liens et de permettre aux habitants de se rencontrer via différentes activités qui se dérouleront durant le marché », explique le collectif d’habitants. « Ainsi, un espace dédié permettra aux associations ou aux habitants d’y exposer ou d’y vendre des produits artisanaux ou alimentaires ».

C’est la première fois qu’un groupe de citoyens met sur pied un projet de si grande envergure en collaboration avec la commune. « L’enjeu est de taille et nous recherchons encore des personnes motivées pour nous épauler. Cette aventure a duré trois ans et fut riche en enseignement et en communication relationnelle avec les instances communales que nous remercions. Tout est possible si chaque personne est dans l'écoute des besoins de l’autre. »