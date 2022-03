Le cabinet du ministre bruxellois en charge de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) annonce ce matin un projet de parc dans le quartier Heyvaert. “Il reliera par une promenade verte le parc de la Rosée, la porte de Ninove et les Abattoirs d’Anderlecht.” Du côté de la rue Heyvaert “un nouvel espace vert sera aménagé avec une vaste esplanade plantée.”

Cette esplanade se prolongera par le jardin de l’Alchimiste, une sorte de micro-forêt. Des zones humides et un jardin d’ombre seront aménagés pour apporter de la fraîcheur en été. Dans le même but, “plusieurs murs et façades aveugles seront végétalisés avec des plantes grimpantes” dans le parc et le quartier.

Bruxelles Environnement finance la réalisation du projet et gérera à terme ce nouvel espace vert. Les travaux débuteront en 2024.