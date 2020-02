La Ville de Bruxelles, la Région et la STIB ont présenté samedi après-midi le tracé de la nouvelle ligne de tram qui reliera Neder-Over-Heembeek au centre-ville.

Le tracé s'étend de l'hôpital militaire jusqu'à la place Rogier, en passant par le centre commercial Dockx Brussels et la gare du nord.

La proposition de connexion entre le centre-ville de Bruxelles et Neder-Over-Heembeek a été relancée fin 2018 par le gouvernement bruxellois, la Ville de Bruxelles et la STIB.

Une étude technique a été menée en 2019 sur l'impact, les avantages et les inconvénients des différents modes de transport pour une liaison entre la place Rogier et Neder-Over-Heembeek. La Région, la STIB, le conseil communal et les habitants ont été invités à indiquer les critères qu'ils considéraient comme prioritaires. C'est la première fois que ce procédé est utilisé à Bruxelles. La Région, la Ville de Bruxelles, la STIB ainsi que les citoyens et les entreprises ont tous été réunis pour déterminer, en concertation, le nouveau tracé de la ligne de tram. Un comité de pilotage s'est réuni cinq fois entre juin et décembre pour parvenir à un consensus sur un tracé. Une enquête en ligne sur le site web de la Ville de Bruxelles a également permis aux Bruxellois d'exprimer leurs opinions. L'évolution du tracé a été communiquée aux citoyens lors de 3 rencontres organisées en septembre, en novembre et ce 1er février.

Le plan incluant le nouveau tracé sera soumis au conseil communal du 10 février prochain. La rédaction du cahier des charges et la réalisation d'une étude sur la mobilité débuteront cette année. L'introduction de la demande de permis est prévue pour la fin de l'année 2021 et le début des travaux au début de l'année 2023. L'inauguration de la nouvelle ligne de tram elle-même est prévue pour 2025.

"Tous les acteurs vont se retrouver autour de la table dans le cadre de l'étude d'aménagement", a ajouté Brieuc de Meeûs, CEO de la STIB.