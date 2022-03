Mais le parquet de Hal-Vilvorde a mis en doute sa version des faits. L'analyse du téléphone portable du prévenu montre en effet qu'il était en contact étroit avec un certain Raymond, qui a organisé l'expédition. L'octogénaire "avait déjà effectué trois voyages pour le compte de Raymond. L'homme a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour du blanchiment d'argent en Allemagne".





Le ministère public estime que les trafiquants ont tenté de profiter de l'âge avancé de l'Allemand. "Ils ont probablement pensé qu'en raison de son âge, il ne serait pas suspect et donc pas contrôlé et que s'il se faisait pincer malgré tout, il ne finirait pas derrière les barreaux".

Le tribunal a suivi le réquisitoire du parquet et a condamné le prévenu par défaut à une peine de 36 mois de réclusion.

Le vieil homme avait atterri à l'aéroport de Zaventem le 30 mai dernier d'un vol en provenance de Johannesburg en Afrique du Sud. Dans le double fond de sa valise, les douanes avaient découvert deux kilos d'héroïne. L'homme avait expliqué s'être rendu en Afrique du Sud à la demande d'un avocat londonien afin de récupérer des documents importants dans une banque de Johannesburg. Deux millions d'euros lui avaient été promis pour effectuer le voyage, a-t-il affirmé.