Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, ce matin vers 10h, pour tenter de sauver un ouvrier blessé sur un chantier situé rue du Pavillon à Schaerbeek. La victime est tombée dans un puits d'une profondeur de trois mètres. Elle a été évacuée vers l'hôpital. L'accident s'est produit vers 09h45, selon les pompiers de Bruxelles.

© SIAMU

"Les services de secours médicaux et les pompiers se sont rendus sur place", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "L'ouvrier blessé travaillait au niveau inférieur du chantier, à 10 mètres de profondeur, et s'est retrouvé, dans des circonstances encore à déterminer, dans un puits de trois mètres. Il a été fixé sur une planche de trauma et a été sorti de sa position fâcheuse par la grue du chantier", a poursuivi Walter Derieuw. "Il a été évacué vers l'hôpital. Son pronostic vital n'est heureusement pas engagé."