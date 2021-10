Le quartier Nord à Bruxelles devient de plus en plus infréquentable. Les agressions ne cessent de s’y multiplier et les commerçants n’en peuvent plus. Dernier fait en date : un passant a été tabassé à coups de tesson de bouteille ce samedi à 7h du matin.

"Je circulais à pied en direction de la place Liedts. Je passais au niveau du carrefour avec la rue Dupont quand j’ai été accosté par un transmigrant qui m’a demandé si je voulais de la drogue. Je n’ai pas répondu et j’ai poursuivi ma route. Il est venu vers moi et a tenté de me saisir par les vêtements. Je l’ai repoussé. Il a sorti immédiatement un tesson de bouteille et me l’a jeté au visage. Je l’ai repoussé quand il s’est à nouveau précipité sur moi. Il m’a à nouveau jeté un tesson de bouteille et est reparti vers la place Liedts", peut-on lire dans l’audition de la victime qui a porté plainte auprès de la zone de police Bruxelles Nord.

