La situation est déjà critique pour de nombreux établissements Horeca.

Chez Henri, un établissement de la place Saint Pierre qui a l’habitude de faire le plein tous les midis, les clients se font de plus en plus rares.

Il est 14h30 ce jeudi. À cette heure, les derniers clients sirotent gentiment le café en plaisantant avec le patron. Ce dernier a presque perdu son habituel sourire, à l’heure des comptes de la journée. “Cela fait maintenant dix jours qu’on voit la clientèle se faire plus rare. Depuis le début de la semaine, on observe que le passage est beaucoup plus discret. Je peux encore compter sur certains habitués mais, même eux, sont nombreux à ne plus s’attabler, préférant emporter leur sandwich, par respect des consignes de leur employeur ou tout simplement par peur de rester dans un endroit confiné.”

Ses comptes, c’est désormais crispé qu’il les fait chaque jour. “Cette semaine, ma recette a fondu de minimum 40 %. Si ça continue à ce rythme, je sens qu’on va dangereusement glisser vers une baisse de l’activité de 70 à 80 %. Ce n’est tout simplement plus tenable. On doit se battre pour survivre en temps normal, mais là, on gagne à peine de quoi payer nos charges.”

Le dernier clou du cercueil

Une situation encore pire que le lendemain des attentats déclare Henri, qui était alors à la tête d’une brasserie de l’avenue de Tervuren.

“Ce fut un coup très dur à encaisser. L’arrêt des activités fut soudain. Il a fallu des mois pour s’en remettre. Ici, on n’est qu’au début de nos soucis. En cas de lockdown, le scénario est tout écrit. Dans trois semaines, on peut mettre la clé sous la porte, nous sommes morts. Au mieux, je peux espérer demander des facilités pour mon loyer avec mon propriétaire, mais rien ne garantit qu’il accédera à ma demande. Il faut que le gouvernement nous vienne en aide. Ce n’est pas tout de reporter les charges sociales, ce n’est que postposer le problème. Déjà que le secteur va mal, là ça risque d’être le dernier clou du cercueil. C’est une véritable catastrophe.”