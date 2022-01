Place de la Bourse, 23h30. Le centre de Bruxelles est noir de monde. C'est simple, si l'Horeca n'avait pas du fermer ses portes à 23 heures, et si les Plaisirs d'hiver avaient pu laisser les chalets ouverts, la situation donnerait à penser qu'on est en pleine période de soldes. Il n'en est rien, les milliers de personnes rassemblées sur le piétonnier sont venues pour célébrer un passage à 2022 bien attendu, après deux années de pandémie, et un réveillon plus que paisible l'année dernière. Ces milliers de fêtards sont d'ailleurs venus d'Amsterdam, Chypre, Besançon pour profiter de l'ambiance bruxelloise.

