La rénovation de la salle de gymnastique et l’aménagement de la cour de récréation pour l’école fondamentale francophone Delclef ou encore le projet d’extension avec la création de six nouvelles classes et d’un réfectoire pour l’école fondamentale francophone Henri Frick. De nombreux travaux de rénovation des écoles de la commune de Saint-Josse-ten-Noode sont prévus sur les dix années à venir. Le collège communal a adopté, ce mercredi, un masterplan d'investissement communal, d'un montant de 40 millions d'euros, dans les infrastructures scolaires pour la période 2020-2030.

Partant du constat de l’augmentation constante de la population et du nombre d’enfants en région bruxelloise et plus particulièrement à Saint-Josse-ten-Noode, "les autorités communales ont pour ambition d’assurer un enseignement de qualité à chaque enfant en permettant la réalisation de travaux indispensables dans les dix prochaines années", annonce le collège communal.

“L’éducation est notre priorité absolue et notre objectif est de pouvoir garantir une place dans un établissement scolaire de qualité pour chaque élève, précise le bourgmestre Emir KIR. Ce masterplan permet une vision claire et une anticipation des besoins en matière d’infrastructures scolaires. Ainsi, dès à présent, avec Mohamed Jabour, échevin des travaux publics, Philippe Boïkete, échevin de l'Enseignement francophone et Lydia Desloover, échevine de l'enseignement néerlandophone, nous planifions et investissons massivement pour préparer l’avenir. Notre ambition est à la mesure de celle que nous plaçons en nos jeunes. Les budgets dégagés par la commune et les pouvoirs subsidiants permettront de réaliser trois types de travaux. Premièrement, les travaux liés à la sécurité et la conformité des bâtiments. Deuxièmement, les travaux de modernisation comme l’amélioration de la performance énergétique, la verdurisation, etc. Troisièmement, nous mènerons des projets d’extension afin d’augmenter la capacité d’accueil des écoles.”